Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü

Nevşehir'de Bekdik Mahallesi’ndeki spor salonu inşaatında çalışan S.D. (36), vince bağlı platformun dönmesi sonucu 15 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:28

Paylaş



ABONE OL

Nevşehir'de çalıştığı inşaatta 15 metre yükseklikten düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Bekdik Mahallesi'ndeki spor salonu inşaatında çalışan S.D. (36), vinçte asılı platformun dönmesi üzerine dengesini kaybederek 15 metreden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN