Edirne'de otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Kocasinan mahallesinde seyir halindeki iki otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 05:59

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden N.G'nin kullandığı 39 ACS 474 plakalı otomobile arkasında seyreden R.A'nın kullandığı 22 AF 744 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

