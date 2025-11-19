Yaşam

Edirne'de otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Edirne'nin Kocasinan mahallesinde seyir halindeki iki otomobil çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden N.G'nin kullandığı 39 ACS 474 plakalı otomobile arkasında seyreden R.A'nın kullandığı 22 AF 744 plakalı otomobil çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

