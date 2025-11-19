Ailesiyle kavga eden şahıs tekel bayisini kundakladı! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 19.11.2025 22:04

FOTOĞRAF: İHA

Kısa sürede dükkanı saran alevler nedeniyle yaralanan Faruk A. ve o esnada dükkanda bulunan annesi Mülkiye A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sırasında ise dükkanda patlama meydana geldi. Olaya müdahale eden Çınarcık itfaiyesi ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.