116 polisin katıldığı şafak operasyonunda 8 gözaltı

Edirne'de 116 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 16:13

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 116 personelin katıldığı operasyonda, eğitimli narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, adreslerde 0,67 sentetik kannabinoid, 341,09 gram bonzai, 19,74 gram metamfetamin, 25 mermi ile şarjör ele geçirildi. Hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.Y.'nin de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.