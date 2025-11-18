Kayseri'de oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Dağyeli Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, iddiaya göre Hayrullah E. ve oğlu F.A.E. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrullah E. oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yalandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, babasını bıçaklayan şüpheli de olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan baba sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.