Gıda zehirlenmesi bir aileyi yok etti! Fahiş fiyat-küçük porsiyon-kalitesiz gıda
Tüm Türkiye’nin konuştuğu Böcek ailesi soruşturmasında süreç devam ederken, ailenin gıdadan mı yoksa ilaçlamadan mı zehirlendiği araştırılıyor. Kahreden olayın detaylarında taksicinin açıklamaları dikkat çekerken konuyu A Haber’de de dikkat çeken analiz geldi. Gazeteci Mete Sohtaoğlu, sokak yemeklerinde ve genel gıda ticaretinde fahiş fiyatlara küçük porsiyonlar verildiği gibi servis edilen gıdaların da kalitesizliğine dikkat çekti.
İstanbul'a tatil için gelen ve gün içinde çeşitli yemekler yedikten sonra otelde rahatsızlanan aile hastaneye kaldırılmıştı. Arka arkaya gelen acı haberlerle 4 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor beklenirken ailenin gıda zehirlenmesi mi yoksa kaldıkları otelde yapılan ilaçlamadan mı yaşamını yitirdiği araştırılıyor. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Mete Sohtaoğlu, fahiş fiyatlar alınmasına karşın kalitesiz gıdaların servis edildiğini belirterek, Gıda Mühendisleri'nin istihdamının önemine dikkat çekti.
SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ GIDALAR…
Başkan Erdoğan'ın gıda meselesinde yaptığı uyarıyı hatırlatan Sohtaoğlu, ürünlerin tarihi geçmiş olmasına rağmen satışa sunulmasına dikkat çekerek şöyle konuştu:
Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği ve uyarısı çok haklı da bir uyarı. Gıda meselesini, özellikle sosyal medyada insanların yediği yemekler, aldığı ürünler, son tarihleri geçmiş olmasına rağmen hâlâ satışa sunulması ya da bu gördüğümüz ürünler gibi kimse de kusura bakmasın ama açık havada, çoğunluğu sağlıksız koşullarda, işini iyi yapmaya çalışan insanları tabii ki ayrı koyarak maalesef bu konuda yüksek fahiş fiyatla satılmalarına rağmen gerekli özenin gösterilmediğini görüyoruz.
ANA ŞÜPHE: ALÜMİNYUM FOSFİT
Şimdi burada şüpheli olarak tabii Adli Tıp'ın ve Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması devam ediyor ama burada su üzerinde ya da yedikleri yemekler üzerinde yoğunlaşılsa da yeni bir mesele var ki o da ilaçlama meselesi. Otelde bir ilaçlamanın olduğu ve burada madde olarak da alüminyum fosfit içeriği olan bir kimyasalın, ilaçlamada kullanılan, ki tahta kurusu özellikle otellerin biraz başının belasıdır. Tahta kurusu için kullanılan kimyasalın içerisinde ilaçlamada alüminyum fosfit olabileceği değerlendiriliyor ve Adli Tıp'ta hayatını kaybeden ailenin diğer üyeleri için de bu ihtimali barındıran araştırmaya yönelmiş durumda Adli Tıp yetkilileri de. Burada tabii bir, bu meselede Allah rahmet eylesin, çok da üzüldüğümüz bir mesele oldu ama bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın da söylediği bu gıda güvenliği meselesinde özellikle yüksek fiyatlar ödememize rağmen gerekli kaliteli hiçbir şeyi alamadığımızın ya da erişemediğimizin şikâyetini yapmak durumundayız.
FAHİŞ FİYAT-KÜÇÜK PORSİYON-KALİTESİZ GIDA
Burada özellikle gittikleri, muayene oldukları doktordan başlayarak aslında birçok şeyi sorgulatmamız, sorgulanması gerekirken bir meseleyi ortaya çıkardı bu. Hepimizin kamuoyunda herkesin aslında şikâyet ettiği, ufak porsiyonlara yüksek fiyatlar ödediğimiz, kalitesiz yemekler yediğimiz, bazen aile arasında mide bozukluğuyla atlattığımız ama ahlaki bir yozlaşmanın da maalesef bu temas zinciri bunu gösteriyor. Yani bu ölümler tabii ki bizi üzdü. Tatile geldiğiniz bir yerde yediğiniz, içtiğiniz ya da kaldığınız bir yerde hayatınızı kaybetmeniz… birçok kesimin aslında biraz enine başına koyup düşünmesi gerekiyor. Ama ben son olarak şunu söyleyeyim. Burada büyük iş düşen gıda mühendisleri var. Ben burada pek denk gelmez ama ben gıda mühendislerinin özellikle Tarım Orman Müdürlükleri, diğer yetkililerde ya da kurumlarda istihdam edilmesinin ve istihdamının önünün açılmasının gerektiğini düşünüyorum.