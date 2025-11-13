Midye ve kumpir felaketi: İstanbul'da iki çocuk hayatını kaybetti

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi, Ortaköy'de yedikleri midye ve kumpir nedeniyle büyük bir felaket yaşadı. 3 ve 6 yaşındaki çocukları Kadir Muhammet ve Masal'ın hayatını kaybetmesi, sevenlerini derinden sarstı. Ailenin anne ve babası ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

9 Kasım'da İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek ve 3 yaşındaki Masal Böcek, 11 Kasım öğle saatlerinde Ortaköy'de vakit geçirdi.

Baba Servet Böcek'in polise verdiği ilk ifadeye göre, aile cami yakınında bir seyyar satıcıdan midye aldı, ardından kumpircilerin olduğu caddede bir mekânda kokoreç ve çorba yedi. Anne Çiğdem Böcek'in ifadesinde ise kocasının ve oğlunun kokoreç, kendisinin tavuk tantuni, kızının ise sucuk ekmek yediği bilgisi yer aldı.

Ailenin daha sonra taksiyle otele döndüğü, marketten su ve bir dükkândan lokum aldıktan sonra akşam altı buçuk civarında odalarına girdikleri kaydedildi. Gece boyunca çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti yaşadığı ertesi sabah ailenin Bezmialem Hastanesi'ne gittiği, çocuk birimi bulunmadığı için Çapa'ya yönlendirildikleri ifade edildi. Çocukların tedavi edilip taburcu edilmesinden sonra aile yeniden otele döndü ancak akşam saatlerinde durum ağırlaştı. Anne, küçük Masal'ı hareketsiz bulunca 112'ye başvurdu.

Anne Çiğdem Böcek de polise yaptığı açıklamada Ortaköy'de midyeyi altmış yaşlarında, kır saçlı bir seyyar satıcıdan satın aldıklarını belirtti. Kumpircilerin olduğu sokakta kadın çalışanların bulunduğu, ahşap oturaklı bir işletmede eşinin ve oğlunun kokoreç, kendisinin tavuk tantuni, kızının ise sucuk ekmek yediğini söyledi. Çiğdem Böcek'in de hastanedeyken entübe edildiği öğrenildi.

Otelin güvenlik kameraları bilgi amaçlı polis ekiplerince alındı. Ayrıca dört tanığın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zehirlenmeye yol açan nedenin belirlenmesi için soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

