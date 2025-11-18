Gaziantep'te okul çevrelerinde dron destekli huzur uygulaması

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan dron destekli huzur ve güven uygulamasında aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:41

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde havadan ve karadan huzur-güven uygulaması yaptı. Dron destekli uygulamada okul önlerindeki trafik akışı, yaya geçişleri ve çevredeki güvenlik durumu takip edildi. Uygulamada, 2 bin 328 şahıs ile 422 araç sorgulandı, 76 park ve 90 umuma açık iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda aranan 1 şahıs yakalandı, 73 araca cezai işlem uygulandı ve 1 iş yerine yönelik yasal işlem yapıldı.

Okul çevrelerindeki denetim ve uygulamaların süreceği vurgulandı.