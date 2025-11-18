Aile içi vahşet! Şiddet döngüsü faciayla bitti: 16 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı

Giriş Tarihi: 18.11.2025 01:39

Konya'da bir evde aile içi şiddetin tırmandığı tartışma, kanlı bitti. İddiaya göre eşi ve çocuklarına şiddet uygulayan 40 yaşındaki Ahmet Gökçe, çıkan arbede sırasında oğlu tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE ÜYELERİNE ŞİDDET UYGULADI

Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen S.G. (16) ve kardeşi ile annesi, eve gelen Ahmet Gökçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Gökçe'nin aile bireylerine şiddet uyguladığı ileri sürüldü.