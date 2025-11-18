Aile içi vahşet! Şiddet döngüsü faciayla bitti: 16 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı
Meram’da yaşanan olayda, annesi ve kardeşiyle birlikte babasından şiddet gördüğü öne sürülen 16 yaşındaki S.G., çıkan kavga sırasında babasını bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Gökçe yaşamını yitirirken, S.G. gözaltına alındı.
Konya'da bir evde aile içi şiddetin tırmandığı tartışma, kanlı bitti. İddiaya göre eşi ve çocuklarına şiddet uygulayan 40 yaşındaki Ahmet Gökçe, çıkan arbede sırasında oğlu tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AİLE ÜYELERİNE ŞİDDET UYGULADI
Olay, akşam saatlerinde Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'taki tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Kuyumcuda çalıştığı öğrenilen S.G. (16) ve kardeşi ile annesi, eve gelen Ahmet Gökçe ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve Gökçe'nin aile bireylerine şiddet uyguladığı ileri sürüldü.
MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI
Şiddet sonrası evi terk eden anne, bir süre sonra kişisel eşyalarını almak için tekrar döndü. Bu sırada yeniden başlayan kavga sırasında Ahmet Gökçe'nin aile üyelerine tekrar saldırdığı iddia edildi. Yaşanan arbede esnasında S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.
GÖKÇE KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde bulunan Gökçe, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. S.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.