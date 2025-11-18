Ege açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 00.04'te meydana gelen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.
#DEPREM
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-18
Saat:00:04:06 TSİ
Enlem:39.11944 N
Boylam:24.20167 E
Derinlik:7 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER...
2025-11-18 00:04:06 39.11944 24.20167 7.0 MW 4.8 Ege Denizi
2025-11-17 23:09:32 39.19194 28.15861 6.99 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 23:04:15 37.96611 26.97889 7.0 ML 2.4 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.53 km] Menderes (İzmir)
2025-11-17 23:02:15 38.07139 37.70194 6.82 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-17 22:53:08 39.25417 28.15944 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:45:03 39.24222 28.15806 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:42:55 39.28 28.3825 6.72 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:31:36 39.23972 28.16194 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:26:22 39.18889 28.17306 6.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:23:23 39.19944 28.19222 7.08 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:12:34 38.30528 38.90583 6.99 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-11-17 22:08:07 39.15833 28.28 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:06:11 39.22056 28.17278 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 22:01:36 39.21917 28.15028 6.98 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 21:30:53 38.88472 28.31917 6.94 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-11-17 21:25:29 39.17667 28.15889 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 21:14:26 39.18528 28.19944 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 21:08:36 39.21833 28.29028 6.39 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 20:46:35 39.06583 28.26528 6.98 ML 1.7 Gördes (Manisa)
2025-11-17 20:44:00 39.18083 28.2875 6.12 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 20:39:52 39.16278 28.93194 9.42 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-11-17 20:32:49 39.20056 28.18639 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-17 20:24:28 39.20694 28.15944 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)