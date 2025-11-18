Düzce'nin coğrafi işaretli "kuzu kestanesi" tezgahları süsledi

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünü 'kuzu kestanesi', havaların soğumasıyla sokak tezgahlarındaki yerini aldı. İriliğine göre kilosu 250 ila 600 lira arasında değişen kestane, yoğun ilgi görüyor.

Düzce'nin ormanlarında yetişen ve coğrafi işarete sahip olan kuzu kestanesi, hasat döneminin ardından sokak tezgahlarında vatandaşların beğenisine sunulmaya başlandı. Orman köylüleri tarafından toplanarak pazara indirilen kuzu kestanesi, iriliğine göre kilogramı 250 liradan başlayıp 600 liraya kadar alıcı buluyor. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan kestane, seyyar tezgahlarda pişirilerek sıcak tüketiliyor.

Kestane satıcısı Niyaz Sarı, coğrafi işaretli ürünün lezzeti dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü belirtti. Sarı, pişmiş kestanenin 100 gramlık paketlerinin 100 liradan satıldığını, bu durumun tüketici tarafından "kilosu 1000 lira" gibi algılandığını ancak işin aslının "fire" oranında gizli olduğunu anlattı.

Niyazi Sarı, şöyle konuştu: "Vatandaşa kestaneyi kesesine göre veriyoruz. Pişmiş kestanenin en düşük kesesi 100 liradan başlıyor, 300 liraya kadar çıkıyor. Kilo ile almak isteyenler olursa da 250 liradan başlıyor ve boy boy 400 liraya kadar çıkıyor. En irisi bazı bölgelerde 500-600 lira arasında satılabiliyor. Küçüklüğüne, büyüklüğüne göre fiyatları değişebilir. Pişmiş alınan kestanenin 100 gramı 100 liradan satılıyor. Kilosu 1000 lira gibi algılanıyor ama piştiği zaman ürün fire veriyor.

Yüzde 30 yüzde 50 arasında fire veriyor. Yaş ürün olduğu için ağırlığı farklı oluyor. Piştiği zaman ürünün ağırlığı yarıya düşüyor diyebiliriz. Net 1 kilo kestane pişmeye koyulduğu zaman 700 grama düşüyor. İnsanlar 700 gramını aldıklarını sanıyorlar ama biz tam 1 kilo gelebilecek şekilde satışını yapıyoruz."