Çankırı’da facia gibi kaza: Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Çankırı’da facia gibi bir kaza meydana geldi. Seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karadeniz’e çarptı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
H.A. yönetimindeki 18 S 0289 plakalı minibüs, Çankırı-Ankara kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Karadeniz'e (80) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karadeniz, sağlık ekibince kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.