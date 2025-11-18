Bakın uyuşturucuyu nereye saklamışlar! Ekipler bile şaşırdı

Adıyaman’da Z.C. ve G.A.’nın ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, iş yerindeki klima ünitesine gizlenmiş 149 gram esrar, narkotik köpeği tarafından bulunarak ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 12:00

Adıyaman'da bir iş yerinin kliması içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Z.C. ve G.A. isimli şahısların ev ve işyerlerine operasyon yapıldı. Operasyonda iş yerinin klima ünitesi içerisine zulalanmış 149 gram esrar dedektör arama köpeği tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

