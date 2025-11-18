Nevşehir'de hava destekli uyuşturucu operasyonunda 40 gözaltı

Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:54

Paylaş



ABONE OL

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ile Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fizik takip sonucu 1 helikopter, 2 İHA, 3 detektör köpeği ve 247 personelle yapılan operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap, 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.