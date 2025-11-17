Yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi dumandan etkilendi
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale etmeye çalışan ev sahibi Müşerref Ö., dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi Çaldıran Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre evin banyo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibi Müşerref Ö., haberi alınca daireye girip, alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Dumandan etkilenen Müşerref Ö., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşerref Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.