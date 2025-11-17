Yaşam

Yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi dumandan etkilendi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 3 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale etmeye çalışan ev sahibi Müşerref Ö., dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi Çaldıran Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre evin banyo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın sırasında evde bulunmayan ev sahibi Müşerref Ö., haberi alınca daireye girip, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Dumandan etkilenen Müşerref Ö., sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşerref Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, evde hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında 2'nci katta yoğun dumandan etkilenen 'Mia' isimli yavru kedi de sahibi tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

