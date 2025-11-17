Tekirdağ'da Tekvando il temsilcisine silahlı saldırı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulan Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.