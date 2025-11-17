Tekirdağ'da 3 kişinin yaralandığı iki ayrı motosiklet kazası görüntülendi
Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde iki ayrı noktada 3 kişinin yaralandığı motosiklet kazalarının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
