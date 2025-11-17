Şanlıurfa'da soba faciası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sobadan sızan dumandan zehirlenen 64 yaşındaki Hacı Özpolat yaşamını yitirdi, eşi Safiye Özpolat ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:17

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, evlerinde yaktıkları sobadan sızan dumandan zehirlenen Hacı Özpolat (64) hayatını kaybetti, eşi Safiye Özpolat (65) ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Özpolat ile eşi Safiye Özpolat, evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi. Özpolat çiftinden haber alamayan yakınları durumdan şüphelenip eve girdiklerinde, ikisini de odada baygın halde buldu. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı ve Safiye Özpolat, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

