Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre alkollü araç kullanan baba, kızı ile seyir halinde ilerlerken elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve kızı yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:56

Paylaş



ABONE OL

Kaza, saat 19.00 sıralarında Akkaya mevkisinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 48 AL 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta bulunan kızı G.A. (12), ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazadan sonra yapılan kontrolde aracı kullanan baba M.A.'nın 138 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN