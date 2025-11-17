Mardin'de otomobil iş yerinin kepengine çarptı: 4 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesi Şar Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil iş yerinin kepengine çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:02

Mardin'de kontrolden çıkan otomobilin iş yerinin kepengine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülüğünü M.A.'nın (22) yaptığı plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. (20), Z.A. (21) ve U.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

