Karaman'da taksi şoförü aydınlatma direğine çarptı

Karaman'da akşam saatleri kontrolden çıkan ticari taksi, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:44

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A.K. idaresindeki ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta hasar meydana geldi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

