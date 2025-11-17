Hakkında 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı JASAT ekipleri yakaladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde JASAT ekiplerince aranan şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıl 6 aydır aranan şahıs, yapılan çalışmalarda yeri tespit edilerek gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 18:02

Edinilen bilgilere göre Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında S.B. (48) isimli şahsın izini sürdü.



Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması-taşınması-bulundurulması ve mala zarar verme suçlarından toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.B.'nin Dicle Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.



JASAT ekipleri, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile ortak operasyon düzenleyerek S.B.'yi kıskıvrak yakaladı.



Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

