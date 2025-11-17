Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin ‘güncel kadın’ yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5’i, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'güncel kadın' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma; aralarında özel sektör çalışanı, ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda Eskişehir'in yanı sıra Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken; 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirası ile dövize el konuldu. İşlemlerinin ardından gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilen 16 kadın şüpheliden 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol; 3'ü hakkında ise ev hapsi verildi. 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

