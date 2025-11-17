Erzincan'da milyonluk dolandırıcılığa darbe! 4 kişi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent genelinde eş zamanlı gerçekleştiği tespit edilen nitelikli dolandırıcılıklara ilişkin operasyon başlatıldı. Olayların benzer yöntemlerle yapıldığı tespit edilirken ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde mağdurların, dolandırıcılık olaylarından kısa süre önce kentteki bir GSM operatöründe hat açma, hat kapatma ve telefon değiştirme gibi işlemler yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık olaylarının bu işlemlerin hemen sonrasında gerçekleştiği, mağdurların toplamda 1.424.000 TL zarara uğratıldığı anlaşıldı.



Soruşturma kapsamında Erzincan merkezli eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Ş.B., N.B., Y.E.A. ve Ö.F.Y. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

