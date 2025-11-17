Bursa'da mantar toplamak isterken ormanda kayboldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alana mantar toplamak için giden adam kaybolması sonucu ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından İsmail Kaya için arama çalışmaları sürüyor.
Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arazide İsmail Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.