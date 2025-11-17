Bursa'da korku dolu anlar! İki katlı evde yangın: Ev sahibi yaşlı adam kayıp

Giriş Tarihi: 17.11.2025 20:55

Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kuştepe mevkiindeki 2 katlı evde çıkan yangın mahallede büyük panik yaşanmasına neden oldu.

Dar sokakların ve bitişik nizam yapıların bulunduğu bölgede yükselen alevler kısa sürede binayı sararken, yangın bitişikteki 2 katlı eve de sıçradı. Kentin birçok noktasından görülen alevler üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda araç ve personel kısa sürede bölgeye sevk edildi.