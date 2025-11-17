Avcılar bile şaşırdı: Bugüne kadar böylesini görmedim | Tam 300 kilo

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah sürek avı sırasında yaklaşık 300 kilogramlık dev bir domuz avlandı. Uzun yıllardır avcılık yapan Şaban Aydın, böyle büyük bir domuzla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:43

Paylaş



ABONE OL

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinde sürek avı yapan avcılar, dev bir domuz ile karşılaştı. Karşılarına çıkan dev domuzun hızla araziye doğru ilerlemesi üzerine avcılar hemen takibe geçti.

"BUGÜNE KADAR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Kısa süren müdahale sonucunda yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki domuz avlandı. Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şaban Aydın, domuzun büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını belirterek, "Bugüne kadar bu büyüklükte bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar büyük bir domuz avladık. Böylesine dev bir domuz görenler çok şaşırdı" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN