Yaylada ortaya çıktı! Metrelerce uzunluğunda... Büyük korku yarattı

Afyonkarahisar'da bulunan Orta Pınar yaylasında görülen engerek yılanı büyük korku yarattı. Metrelerce uzunluğundaki yılanı görenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:38

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Orta Pınar yaylasında engerek yılanı görüldü. Yaylada büyükbaş hayvan otlatan Ercan Çelik, otlak alanda hareket eden engerek yılanını fark ederek cep telefonuyla görüntüledi.



Ercan Çelik tarafından çekilen fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşımlar birçok kullanıcı tarafından yorumlanıp paylaşılırken, bölgede yılan görülmesi vatandaşlar arasında da merak ve korku uyandırdı.



Yetkililer, engerek yılanlarının özellikle yaz ve sonbahar aylarında bölgedeki yaylalarda zaman zaman görülebildiğini, vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.