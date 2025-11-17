Adana'da iki motosiklet çarpıştı: İki kuzen hayatını kaybetti
Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Camili Mahallesi’nde iki motosikletin çarpışması sonucu kuzenler Mehmet Yıldız (15) ve Eyüp Cihan Yıldız (17) hayatını kaybetti.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu kuzen sürücüler hayatını kaybetti.
Camili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plakaları öğrenilemeyen Eyüp Cihan Yıldız (17) idaresindeki motosikletle kuzeni Mehmet Yıldız'ın (15) kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mehmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Eyüp Cihan Yıldız'ı İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Eyüp Cihan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kuzenlerin cenazeleri, hastane morgundaki işlemlerin ardından Camili Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.