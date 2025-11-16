Şırnak beyaza büründü Habur Çayı debisi yükseldi

Şırnak'ta iki gündür etkili olan şiddetli yağış yerini kara bıraktı. Sağanak nedeni ile Habur Çayının debisi de yükseldi.

16.11.2025 10:46

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçenin yüksek bölgelerinden Faraşin, Kerkül ve Tuzluca bölgelerinde kar kalınlığı 50 santimi aştı. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele birimleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezi ise beyaz örtüyle kaplandı. Sağanak nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi.