Siirt Pervari'de karda araçlar yolda mahsur kaldı

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü. Yolda mahsur kalan araçlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 15:33

Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolunda kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan araçları kurtararak, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürerken, bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

