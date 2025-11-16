Şanlıurfa'da karbonmonoksit faciası: 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazı faciaya neden oldu. İlk belirlemelere göre bir kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.
Hacı (64) ve Safiye Özpolat (65) çifti, yakınları tarafından Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz halde bulundu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hacı Özpolat kurtarılamadı, Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.