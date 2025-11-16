Otomobiliyle takla ataş şahıs kaza yerinden kaçtı

Nevheşir'in merkeze bağlı Ürdün Cadde'sinde kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücünün aracı bırakıp olay yerinden kaçmasının ardından bir vatandaşın gelerek 'Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapıca şuurumu kaybettim, kaçtım' ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 01:52

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı. Olay yerine yaklaşık yarım saat sonra gelen bir vatandaş "Aracı ben kullanıyordum. Kaza yapıca şuurumu kaybettim, kaçtım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri itibar etmeyerek sürücüyü güvenlik kamaralarından tespit etmeye çalıştı.



Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ürgüp Caddesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarına döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede sürücüyü aradı.



Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı.



Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, ekipler sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

