Motosiklet emniyet şeridinde duran tıra çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 15:25

Kaza, TEM Otoyolu üzerinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim B. (22) yönetimindeki 31 ANY 555 plakalı tır emniyet şeridinde durduğu sırada, aynı istikamette ilerleyen Şaban K. (27) idaresindeki 06 BJJ 982 plakalı motosiklet duramayarak tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Şaban K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik akışı ise kaza nedeniyle bölgede iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.