Marangoz atölyesinde dehşet! 15 yaşındaki çırağa işkence yapan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K.'nın, iş yerindeki kalfa ve arkadaşı tarafından elleri bağlanarak kompresörle işkenceye uğradığı iddia edildi. Yüksek basınçlı havanın makatına sıkılması sonucu ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alınırken, gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakılması aileyi isyan ettirdi.

ELLERİNİ BAĞLAYIP KOMPRESÖRLE İŞKENCE ETTİLER

Olay, dün Bozova'daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki çırak Muhammed K., henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından çocuğun pantolonu zorla çıkarıldı ve yüksek basınçlı hava kompresörü makatına sıkıldı.

AĞIR YARALI ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

O anların ardından yere yığılan Muhammed K.'yı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İlk olarak Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, çocuğun iç organlarında ciddi hasar oluştuğunu belirterek yoğun bakım ünitesine aldı.