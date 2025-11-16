15 yaşındaki çırağa marangoz atölyesinde işkence

Bozova’da bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed K., iddiaya göre iş yerindeki kalfa ve bir arkadaşı tarafından elleri bağlanıp yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı. İç organları zarar gören çocuk yoğun bakımda tedavi edilirken, gözaltına alınan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.