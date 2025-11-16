Kocaeli’deki faili meçhul cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı tutuklandı

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:14

KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE OTOMOBİLİNDE ERCAN KAVŞUT’U (32), BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN B.E., TUTUKLANDI (İHA)

Yaklaşık 500 metre ileride Canbay Sokak'a giren Kavşut, park halindeki 06 AFG 590 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kavşut, doktorların tüm çabalarına rağmen dün kurtarılamadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda B.E. ile şüpheliye yardım ettiği değerlendirilen N.E, İ.E., F.E., E.Ş., T.K., S.K., A.S., gözaltına alındı. Körfez Adliyesi'ne sevk edilen B.E. tutuklanırken, A.S.'ye ise ev hapsi tedbiri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.