İstanbul'da musluklardan akan bulanık su tehlikeli mi? İSKİ'den açıklama

Bir süredir İstanbulluların musluklarından akan bulanık su, vatandaşlarda şikayetlere neden olurken görenler suyu kullanmanın zararlı olup olmadığını merak ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan İSKİ ise musluklardan akan bulanık suyun sağlık açısından risk taşımadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 01:08

Metrobüs kazaları, çöp sorunu ve verilen belediye hizmetlerinin devamlı aksaması derken şimdi de musluktan akan suyun bulanık gelmesi vatandaşları isyan ettirdi. Konuya ilişkin İSKİ'den yapılan açıklamada, yaşanan bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı ifade edildi.

BULANIK AKAN SU KULLANILABİLİR Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

