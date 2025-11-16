Hatay'da polisten kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç refüje çarpınca araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü ekiplerce yakalandı. Yapılan incelemede 16 yaşında olduğu tespit edilen ehliyetsiz olarak araç kullanan A.Y.'ye 27 bin 678 lira, araç sahibine 18 bin 678 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki 16 R 6190 plakalı hafif ticari araçtan şüphelenerek sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtara uymayan sürücü, Bursa istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü hafif ticari araç, takip sırasında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücünün yapılan kontrolünde ehliyetsiz 16 yaşında A.Y. isimli çocuk olduğu tespit edildi.

Ayrıca polisin incelemesinde A.Y.'nin, babasına ait aracı habersiz şekilde aldığı belirlendi. A.Y.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 18 bin 678 TL, 'dur ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek'ten 9 bin 267 TL ceza kesildi. Araç sahibi babasına da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak'tan 18 bin 678 TL para cezası uygulandı.

