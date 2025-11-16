Hakkında kesinleşmiş 160 yıl ceza bulunan şahıs yakalandı

Hatay'da siber suçlara yönelik başlatılan mücadele kapsamında hakkında dolandırıcılık suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Y.Ş., İstanbul'da yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 04:51

Paylaş



ABONE OL

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hakkında 127 dosyada toplam 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası bulunan firari hükümlü Y.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

4 yıldır firari olan hükümlünün İstanbul'da saklandığı tespit edildi. Hatay polisinin operasyonu sonucu İstanbul'da saklandığı adreste yakalanan firari hükümlü Y.Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN