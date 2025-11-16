"Gürültü" tartışmasında sopalar havada uçuştu!

Arnavutköy’de 'gürültü' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine girdi. Sopa, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:46

Arnavutköy'de "gürültü" nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada taraflar sopa, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülcan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu grup arasında "ses yaptın" tartışması yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine sopalarla, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, çok sayıda kişinin birbirine vurduğu, çevredekilerin bağırarak tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

