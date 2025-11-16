Antalya'da müstakil evde yangın! Alevler kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir müstakil evde yangın çıktı. Alevler olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yeni Mahalle, 4025 Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.