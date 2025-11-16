Bursa'da feci kaza: Otomobil takla attı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yan yola devrildi. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri

İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Gökhan D.(21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak takla atıp yan yola devrildi.

Ters duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Ahmet A. (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



