Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 'pat pat' olarak bilinen tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
B.K. idaresindeki tarım aracı, Hacımusa köyü Torunderesi- Pamuk Düzü istikametinde dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan N.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı B.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.