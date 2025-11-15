Yaşam

Üzerinde kar biriken çadır çöktü! 8 koyun telef oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çadırın çökmesi sonucu 8 koyun oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Üzerinde kar biriken çadır çöktü! 8 koyun telef oldu

Olay, sabah saatlerinde Havuz köyü Karaeski Yaylası'nda meydana geldi.

Koyun sürüsünü otlatan Mehmet Karadağ, kar yağışına yakalandı. Karadağ, yağış nedeniyle sürüsünü yayladaki çadırın içerisine aldı. Gece boyu devam eden yağışla çadırın üzerinde yaklaşık 40 santimlik kar birikti.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan çadır sabah saatlerinde çöktü. 600 koyun kar altında kaldı. Karadağ, kendi imkanlarıyla koyunları kurtaramayınca köylülerden yardım istedi. Köylüler iş makinesiyle sürünün üzerindeki çadırı kaldırdı. Çadırının altında kalan koyunlardan 8'inin öldüğü belirlendi.

Fotoğraf (DHA)Fotoğraf (DHA)

Kurtarılan diğer koyunlar ise köye götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN