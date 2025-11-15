"Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri" programı düzenlendi!

Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri projesi kapsamında iki ülkenin gazetecileri, diplomatları, akademisyenleri ve düşünce kuruluşu temsilcileri Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelerek mesleki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Macaristan'daki Foundation for a Civic Hungary (PMA) işbirliğinde yürütülen ve ilk aşaması haziran ayında İstanbul'da tamamlanan projenin Budapeşte'deki ikinci aşamasında, "Medyanın Geleceği-Güven, Gerçek, Teknoloji" ve "Parçalanmış Dünyada Stratejik Ortaklık" başlıklı iki panel düzenlendi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun ve PMA Dış İlişkiler Direktörü Veisz Marton'un selamlama konuşmalarıyla başlayan programın açış konuşmalarını ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Güvenlik Politikası Devlet Sekreteri Peter Sztaray yaptı.

"GERÇEĞİ KORUMA GÖREVİ HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi, konuşmasında Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin, sadece ikili değil bölgesel ve küresel boyutlarının da olduğunu belirtti.

Pirinççi, iki ülke arasındaki dostluğun "devletlerarası derin diplomasinin" yanı sıra iki halkın derin kültürel bağlarına da dayandığını ifade ederek, yüzyıllardır süregelen bu ortak geçmişin bugün iki ülkeyi stratejik ortaklar haline getiren güçlü bir temele dönüştüğünü söyledi.

İletişim Başkan Yardımcısı Pirinççi, Türkiye'nin dost ülkelerle birlikte hakikate ve güvene dayalı bir iletişim düzeni kurma çabası içinde olduğunu ve medya alanındaki uluslararası işbirliğini sadece bilgi paylaşımı olarak değil aynı zamanda barışa, güvene ve karşılıklı saygıya dayalı bir iletişim kültürünün inşası olarak gördüğünü vurguladı.

Küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin medyanın sorumluluğunu her zamankinden daha fazla artırdığını aktaran Pirinççi, "Günümüzde bilgi hızla yayılıyor ancak ne yazık ki doğruluk aynı hızda ilerlemiyor. Dezenformasyon toplumları, ülkeler arası ilişkileri, hatta bölgesel istikrarı dahi tehdit eder hale gelmiştir. Bu nedenle, medya alanında atılan her adım aslında demokrasinin, barışın ve insan onurunun korunmasına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pirinççi, Türkiye'nin bu konuda ciddi bir mücadele yürüttüğünü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dezenformasyonla mücadeleye kurumsal bir yapı kazandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sadece yanlış bilginin değil, bilinçli manipülasyonun da önüne geçmeye çalışıyoruz. Ancak biliyoruz ki bu mücadele tek bir ülkenin gayretiyle başarıya ulaşamaz. Gerçeği koruma görevi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada Türkiye ve Macaristan gibi dost ülkelerin iş birliği uluslararası düzeyde örnek teşkil edebilir."

Krizlerin yaşandığı bir dönemde iki ülkenin karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerinin istikrar zemini oluşturduğunu belirten Pirinççi, "Şüphesiz bu istikrar zeminin ortaya çıkmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın uygulamış olduğu lider diplomasisinin çok büyük katkısı var. İnanıyorum ki iki liderin açmış olduğu bu yolda bizler de hem bürokratlar, medya profesyonelleri hem de akademisyenler olarak etkili şekilde Türkiye-Macaristan ilişkilerini geliştirmek için çok fazla çalışacağız." diye konuştu.

Pirinççi, Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi ve kültürel bağların son derece zengin olduğunu dile getirerek, "Gül Baba'dan Bela Bartok'a, Yunus Emre'den Franz Liszt'e uzanan ortak kültürel miras, iki halkın birbirini anlama isteğinin en güzel göstergesidir. Bugün bu mirası çağın diliyle, medya aracılığıyla yeniden yorumluyoruz." dedi.

"KÖKLERİ ORTA ASYA'YA KADAR UZANAN BAĞLARLA BİRBİRİNE BAĞLI UZAK AKRABAMIZ"

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu konuşmasında, Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri projesinin amacının sadece iki ülkenin medya çalışanlarını bir araya getirmek değil aynı zamanda güven, doğruluk ve teknoloji ekseninde şekillenen yeni medya ekosisteminde kalıcı bir diyalog zemini oluşturmak olduğu görüşünü paylaştı.

Karanis Ekşioğlu, medya diplomasisi alanında Türk ve Macar kurumlarının verimli işbirlikleri tesis ettiğini dile getirerek, "Buna örnek olarak Anadolu Ajansı ile MTI, TRT ile MTVA arasında yürütülen ortak çalışmaları gösterebiliriz. Bu mekanizmalar sayesinde yalnızca haber paylaşımı değil, aynı zamanda etik, doğruluk ve güven ilkeleri etrafında bir sinerji oluşmaktadır." şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümün medyanın sınırlarını yeniden tanımladığına, yapay zeka, büyük veri ve algoritmik içerik seçimleriyle bilgi üretiminin doğasının değiştiğini dikkati çeken Karanis Ekşioğlu, iki ülkenin medya kurumları arasında geliştirilen güven temelli ortaklıkların kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Medya işbirliğini geniş çerçevede ele alan Türkiye ve Macaristan'ın örnek teşkil ettiğinin altını çizen Karanis Ekşioğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce farklı platformlarda ifade ettiğim gibi, biz Macaristan'ı kökleri Orta Asya'ya kadar uzanan bağlarla birbirine bağlı uzak akrabamız, ortak bir sınır paylaşmasak da gündemimizde yer alan meseleler bağlamında yakın komşumuz ve geleneksel ortağımız olarak tanımlıyoruz. Bu işbirliğinin temelinde de karşılıklı saygı ile bağımsızlık ve egemenlik gibi iki ülke haklarının da tarih boyunca üstüne titrediği değerlere gösterilen özen yatıyor. Türk-Macar halklarının yaklaşımlarındaki bu benzerlik sadece ikili ilişkilerimize değil, Avrupa-Asya ekseninde barış, istikrar ve karşılıklı anlayışın tesisine de büyük katkılar sunuyor."

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, Macaristan'da özellikle Türk televizyon yapımlarına ciddi bir teveccüh olduğunu hatırlatarak, "Bunu sadece bir medya başarısı değil, karşılıklı empati kurmanın, ortak değerleri paylaşmanın doğal sonucu olarak görüyorum. Hikayelerimiz, karakterlerimiz ve müziklerimiz aracılığıyla iki halk arasında görünmez ama güçlü bir köprü kurduğumuza inanıyorum." yorumunu yaptı.

Medya profesyonellerinin, akademisyenlerin ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin iki ülke arasındaki iletişim işbirliği köprüsünün mimarı olduğunu söyleyen Karanis Ekşioğlu, "Ortak hedefimiz, dezenformasyonun değil diyaloğun; kutuplaşmanın değil karşılıklı anlayışın güç kazandığı bir iletişim düzeni inşa etmektir." ifadesini kullandı.

"ORTAK KÖKENLERİMİZ İŞBİRLİĞİMİZİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR"

Macaristan Devlet Sekteri Sztaray Türkiye'nin Macaristan açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "İki ülkenin sahip olduğu ortak kökenler ve akrabalık ilişkileri bugünün işbirliğinin temelini oluşturmaktadır." dedi.

Türkiye ile Macaristan arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, 6. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) çerçevesinde belirlendiğini hatırlatan Sztaray, bu doğrultuda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,5 milyar dolara ulaştığı bilgisini verdi.

Sztaray, karşılıklı ekonomik ilişkilerde yaşanan ivmenin ve yatırımların ticaretteki ilerlemeyle gözlemlendiğini de vurgulayarak, iki ülkenin kültürel ve ticari bağların yanı sıra NATO'da güçlü bir müttefiklik ilişkisine sahip olduğunun da altını çizdi.

"MEDYANIN GELECEĞİ - GÜVEN, GERÇEK, TEKNOLOJİ" PANELİ

Konuşmaların ardından AA Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı Yüzbaşıoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği "Medyanın Geleceği-Güven, Gerçek, Teknoloji" başlıklı panelde, İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Dr. Gözdenur Kirişçioğlu, Mathias Corvinus Collegium (MCC) Medya Okulu Başkanı Kalnoky Boris, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş ile Foundation For Civic Hungary Başdanışmanı Tallai Gabor konuşmacı olarak yer aldı.

Medyanın geleceğinin ele alındığı panelde, bilginin yayılma hızı, hakikatin kamuoyuna sunulmasında teyit mekanizmasının önemi, yapay zekanın dezenformasyona etkisi ile dijital çağda medyanın karşılaştığı güncel sorunların ve kamuoyunun doğru bilgiye erişiminin sağlanması konusunda çözüm önerileri ele alındı.

"PARÇALANMIŞ DÜNYADA STRATEJİK ORTAKLIK" PANELİ

Eurasia Magazine Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Mariann Ory moderatörlüğünde yürütülen "Parçalanmış Dünyada Stratejik Ortaklık" başlığıyla düzenlenen ikinci panelde ise Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Melek Çolak, Avrasya Merkezi Direktörü Levente Horvath ile Szazadveg Araştırma Enstitüsününün CEO'su Kinga Kenyeres yer aldı.

Prof. Dr. Yeşiltaş konuşmasında parçalanmış küresel düzenin Macaristan-Türkiye stratejik ortaklığının güçlendirilmesini daha acil hale getirdiğini vurguladı. İki ülkenin yeni ve istikrarlı bir güvenlik mimarisi oluşturulmasında ortak çıkarlarının bulunduğunu dile getiren Yeşiltaş, ortak üretim dahil savunma sanayi işbirliğinin ilişkilerde büyük bir potansiyel barındırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Çolak ise, iki ülke arasındaki işbirliğinin ortak kültürel köklerden ve ortaçağ yazışmalarından Atatürk'ün Ankara'da Hungaroloji Bölümü'nü kurmasına kadar uzanan uzun bir tarihsel süreç barındırdığına dikkati çekti. Çolak, ikili araştırma mekanizmalarının artmasının ve Türkçe ile Macarca'nın öğretiminin artırılmasının önemini vurgulayarak, televizyon dizileri gibi içerikleri üreten medyanın halklar arasındaki bağları güçlendiren yönüne de dikkati çekti.

Panelin Macar katılımcıları da ikili ticaret hacminin, eğitim alanındaki değişim programlarının hızla artmasının, yeşil teknoloji ve inovasyon alanında artan işbirliğinin ilişkilerin gelişmesindeki önemini vurguladı. Panelde ayrıca iki ülkenin uluslararası platformlardaki işbirliğinin de altı çizildi.

Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri projesi kapsamında katılımcılar ayrıca, Macar Ulusal Parlamentosu'nu, Mathias Corvinus Collegium (MCC) Medya Okulu'nu, Macaristan'ın TV2 televizyon kanalını ve Macar kamu yayıncısı MTVA'yı da ziyaret ederek mesleki işbirliği alanlarını değerlendirdi.