Sokakta kavga eden 2 kızı, mahalleli güçlükle ayırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 genç kız, sokak ortasında dakikalarca kavga etti. Mahalleli araya girip kızları ayırırken, kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.11.2025 13:37

Paylaş



ABONE OL

Raifpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirine saldıran kızları, yanındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca kavga eden kızları araya giren mahalleli güçlükle ayardı. Küfrederek birbirlerini tehdit eden kızlar, olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.