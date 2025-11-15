Pide salonunda isimsiz mezar! Görenler gözlerine inanamadı

Giriş Tarihi: 15.11.2025 23:55

"ÖNCE TEREDDÜT ETTİK SONRA ALIŞTIK"

Pide salonunun daha önceden dergah olduğunu öne süren Fatih Ayverdi, "Burası ilk aldığımızda bakımsızdı. Taş doluydu. Burada yatır olduğunu daha önceden biliyorduk. Bu mahalleye geleli 40 yıl oldu. Sonra iş yerini açmayı düşündük. Zaten burası vardı. Mezarlık bakımsız ve mezarlık gibi değildi. Etrafında yalnızca taşlar vardı. Daha önce mezarlığın üzerinde ağaç vardı. Bozmadan pencere açarak binanın dışına çıkardık, zamanla kurudu. Mezara saygımızdan dolayı kökünü muhafaza ediyoruz. Bu mezarlık, 100 yıllık vardır. Buranın önceden dergah olduğunu söylüyorlardı. Burada yatan kişi, o zat da olabilir. Aldığımız zaman ilk önceleri tereddüt ettik. Sonra alıştık. Artık her gün duamızı ediyoruz. Sabah dükkanı açıyoruz. Burada yatan zata duamızı ediyoruz. Daha sonrasında 'Bismillah' diyerek işimize başlıyoruz. Bu mahalle eski olduğu için okulun bahçesi de komple mezarlıkmış. Biz sahip çıkmak istiyoruz. Saygımızdan dolayı korumaya çalışıyoruz. Aldığımızdan beri bu yatır var. Araştırılmasını ve en azından isminin belirlenmesini istiyoruz. Buraya en azından bir yazı asarak ruhuna Fatiha okunmasını istiyoruz" dedi.