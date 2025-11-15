Manisa'da korkunç kaza! 1 polis şehit oldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.