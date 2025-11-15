Karaman'da şehit düşen 20 asker için fidan dikildi
Karaman'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için fidan dikildi.
Kahraman şehitler anısına ağaçlandırma sahasında alan oluşturduklarını da belirten Çiçekli, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen uçak kazasında 20 vatan evladını şehit verdik. Kahraman şehitlerimize ithafen 50 bin fidanı toprakla buluşturduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah geride kalan yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Vali Çiçekli ve beraberindekiler şehitlerin anısına çam fidanlarını toprakla buluştururken, '11 Kasım Hava Şehitleri Ağaçlandırma' tabelasını da dikti.