Karaman'da şehit düşen 20 asker için fidan dikildi

Karaman'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için fidan dikildi.

Merkeze bağlı Dereköy köyü yakınlarındaki Gödet Barajı çevresinde kurulacak millet bahçesi alanında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikimine katılan Karaman Vali Mehmet Fatih Çiçekli, millet bahçesi alanında bu yılın sonuna kadar 400 bin fidanın toprakla buluşturulmuş olacağını söyledi.

Kahraman şehitler anısına ağaçlandırma sahasında alan oluşturduklarını da belirten Çiçekli, "Geçtiğimiz günlerde meydana gelen uçak kazasında 20 vatan evladını şehit verdik. Kahraman şehitlerimize ithafen 50 bin fidanı toprakla buluşturduk. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah geride kalan yakınlarına sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Çiçekli ve beraberindekiler şehitlerin anısına çam fidanlarını toprakla buluştururken, '11 Kasım Hava Şehitleri Ağaçlandırma' tabelasını da dikti.